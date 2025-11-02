筆者の友人・K恵は結婚して25年。夫・成人した息子・大学生の娘の4人家族です。義実家とはうまく付き合ってきたものの、我慢させられることも多かったとか。今年の夏の帰省で、K恵が絶縁を決めたエピソードをご紹介します。 義実家 私の夫は東北地方の出身で、義実家には義両親がいます。義母は優しくおっとりした人なのですが、義父は気分屋で頑固な人。結婚当初から付き合い方に悩まされていたものの、夫の親だからと