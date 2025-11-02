井ノ原快彦・本上まなみ・木村カエラ 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が、10月31日から全国で公開。シリーズ第４弾となる本作は、空の王国を舞台に、すみっコたちがパズルやジェットコースターといったミッションに挑む、シリーズ史上もっとも【あげあげ】な大冒険作品。「絆」と「自己受容」のメッセージが世代を超えて胸に迫るストーリーになっている。voisでは、ナレーションを務めた井ノ原快彦、