◇ワールドシリーズ第6戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、3勝3敗で迎えた敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で2試合連続安打となる中前打を放った。第2打席は左翼後方への大飛球を放ったが、左翼手の好守に阻まれて左飛に倒れた。試合前に行っていたブルペン投球中の球場でのスタ