人間を駒に見立てて対局する「人間将棋」が１日、世界遺産・姫路城（兵庫県姫路市）の三の丸広場で行われた。特設された１８メートル四方の「大型将棋盤」の上で繰り広げられる対局を将棋ファンらが見守った。２８、２９日に姫路市内で開催が予定される第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）第５局の関連行事として市が企画した。北村桂香女流二段（２９）と、武富礼衣女流二段（２６）