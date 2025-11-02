【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで1日、リーズの田中碧はアウェーのブライトン戦で後半16分までプレーした。チームは0―3で敗れた。左足首を痛めているブライトンの三笘薫はベンチを外れた。クリスタルパレスの鎌田大地は2―0で勝ったホームのブレントフォード戦で、後半33分に負傷交代した。リバプールの遠藤航は2―0で勝ったホームのアストンビラ戦でベンチ入りしたが、出番がなかった。