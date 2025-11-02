元HKT48でタレントの田中美久（24）が1日までに、インスタグラムのストーリーズを更新。AI人気加工アプリを使ったショットを投稿した。「HAPPY HALLOWEEN」と記し、ベッドの上に寝そべり、黒いノースリーブロングワンピース姿でピンク電話を使うショットや、白のニット帽と手袋を着用した薄緑のジャンパーを着たショットを公開。また、白のコートに赤マフラーをつけメガネをかけた姿や、黒のマフラーや手袋をつけて遠くを見つめる