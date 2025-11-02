俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第42回「招かれざる客」が、11月2日に放送される。【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開前回は、蔦重（横浜流星）が、処分を受けた須原屋（里見浩太朗）を訪ねると、須原屋は二代目に店を譲り引退すると言う。そして蔦重は、歌麿（染谷将太）と「婦人相学十躰」の売り出し方を思案する。そんな中、