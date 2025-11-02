「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が1日までに、自身のインスタグラムをストーリーズを更新。「2026年も壁掛けカレンダー発売します」と撮影動画を投稿した。「午年にかけてカウガールになったよ」と黒のビキニ水着にカウボーイハットなどを組み合わせたショットを公開。大草原のバックボードを前に、ガンを持つなど雰囲気を演出した。また、別の投稿では「頑張った自分への