元モーニング娘。のタレント加護亜依（37）が1日、インスタグラムを更新。人気アニメ「エヴァンゲリオン」綾波レイにふんした姿を投稿した。加護はコメントは記さずに、2枚のコスプレ写真を公開。綾波レイのトレードマーク水色のショートカットのウィッグを着用し、プラグスーツ風の衣装で美ボディーラインの際立たせている。この投稿にフォロワーからは「綾波コスプレ似合う」「かわいいが溢れてる」「最高ダァ〜」とコメントが寄