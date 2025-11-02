吉本新喜劇の山田花子（50）が1日、自身のブログを更新。10月31日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で開催された「吉本新喜劇まつり2025〜選ばれし30＋1の座員たち〜」公演で初めて座長を務めたことを報告した。山田は「初座長」と題し「新喜劇まつり無事に終わりました!!今回の役はアメマ王国の姫」と報告し、ロリータ風の衣装に身を包む、当日の姿を投稿した。続けて「台本をチェックする花子と小寺真理ちゃんラスト私の