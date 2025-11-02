◇MLBワールドシリーズ第7戦ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースの大谷翔平選手が満塁のピンチを抑え、雄たけびを上げました。大谷選手は前回の第4戦の先発登板から、中3日で優勝のかかった第7戦の先発マウンド。1番打者として初回の攻撃でいきなり安打を記録します。さらに進塁の際にはスライディング。足には泥がついた状態でマウンドに上がります。初回の守りでは、先頭打者のジョージ・