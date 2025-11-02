タレント明石家さんま（70）が1日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。漫才コンビ、ザ・ぼんちのライブにサプライズゲストとして出演したことを振り返った。さんまは10月26日に大阪市のなんばグランド花月で行われた、ザ・ぼんちの「芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜」に花束を持って登場。スペシャルトークを繰り広げた。ぼんちおさむ（72）の奔放ぶりにはさすがの“お笑いモンスター”も振