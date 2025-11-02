大阪市から２０億円以上の加算金を過大に受け取っていた疑いが浮上した三つの就労継続支援Ａ型事業所は、利用者を半年間、事業所のスタッフとして雇用する「一般就労」を繰り返す手法が、自立や成長につながるとアピールしていた。複数の元利用者は読売新聞の取材に「一般就労になっても仕事の内容は変わらなかった」と明かした。市は実態を調査する。「３６ヵ月プロジェクト」「何度でもチャレンジできる」「６ヵ月毎の昇給と