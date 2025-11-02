【平成球界裏面史近鉄編１２８】平成２４年（２０１２年）に?近鉄最後のドラ１?香月良太は、近鉄からオリックスを経てトレード移籍で巨人のユニホームを着るという人生を送っていた。中継ぎ陣の強化を目指す巨人と先発強化を目指すオリックスの補強ポイントが合致。１２年１１月５日に東野峻、山本和作との２対２の交換トレードで、阿南徹とともに巨人に移籍することが決まった。平成２５年（１３年）は４月９日に移籍後初めて