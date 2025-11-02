Ｆ１レッドブルでチームアドバイザーを務めるヘルムート・マルコ博士（８２）の発言力が低下しているようだ。これまで２５年にわたり名門レッドブルを支えてきた元Ｆ１レーサーの重鎮はチーム内でも大きな発言力を持ち、さまざまな重要案件にもかかわってきた。現在はレッドブルと姉妹チーム・レーシングブルズの来季ドライバー選定に取り組んでおり、角田裕毅（２５）やアイザック・ハジャール（フランス）らレーサー候補の動