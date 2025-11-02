元大阪府知事で弁護士・橋下徹氏（56）が2日放送のフジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）に出演。高市早苗首相（64）の外交を評価した。高市首相は26日にASEAN首脳会議に出席。その後米国、韓国、中国首脳らと立て続けに会談を行った。橋下氏はこれらについて「この短い準備期間の中で、よく外交されたなあというふうに思います」と評価。「日本の国力、国の力からすれば、この外交が日本のラインです、外交