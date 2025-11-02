◇デンマーク1部コペンハーゲン3―2フレデリシア（2025年11月1日デンマーク・コペンハーゲン）コペンハーゲンのDF鈴木淳之介（22）が今夏加入の新天地でプロ初ゴールを決めた。ホームのフレデリシア戦で右サイドバックとして先発すると、2―1の後半32分にペナルティーエリア外、右寄りの位置でパスを受け、左足を振り抜いてグラウンダーの一撃をゴール右隅に決めた。鈴木は今夏、J1湘南からデンマーク1部の強豪に加入。