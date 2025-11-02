2日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に上原浩治氏が生出演し、沢村賞について言及した。沢村賞の選考項目が7つあるが、来年から10試合以上の完投数が8試合以上の完投、200イニング以上の投球回数を180イニング以上と、2項目が変更される。これに上原氏は「僕は変えなくてもよかったんじゃないかなと思います。そのままの数字を残しての目標をちゃんと与えて。全部が全部クリ