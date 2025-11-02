2日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した阪神OBの掛布雅之氏が、日本シリーズでの阪神の打線について言及した。掛布氏は「佐藤の5試合連続打点は立派なんですけど、短期決戦は結局ホームランで決着がついている。4勝のソフトバンクは全てホームランが出ているんですよ。阪神はホームラン0です」とチクリ。「特に5番の大山が徹底的にマークされて、全く打てない状態。こ