北海道によりますと、2025年11月1日に恵庭市の養鶏場から「多くのニワトリが死亡している」と家畜保健衛生所へ通報がありました。簡易検査を実施したところ、A型の鳥インフルエンザの陽性反応が確認されたということです。道は遺伝子検査を実施していて、2日昼ごろには、結果が判明する見通しです。陽性だった場合は産卵用のニワトリ約23万6000羽を殺処分する方針です。陽性と確認されれば、道内の養鶏場では今シーズン2例目