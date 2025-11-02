【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１日、ナイジェリア政府に対し、軍事攻撃も辞さないと警告した。自らのＳＮＳに「キリスト教徒の迫害を許し続けるなら、米国はすべての支援を直ちに停止し、『銃をぶっ放して』、イスラムテロリストを完全に撲滅する」と投稿した。トランプ氏は、米国防総省に対しても軍事攻撃の準備に入るように指示し、「ナイジェリア政府は直ちに行動すべきだ」と主張した。トランプ氏はナ