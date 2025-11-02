抜群のスタイルから“役満ボディー”と呼ばれ人気の岡田紗佳が、過去に付き合った“モラハラ彼氏”の驚きの発言を明かした。【映像】岡田紗佳のモラハラ元彼の衝撃発言10月29日放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）では、森香澄、さらば青春の光・東ブクロ、プロ雀士でタレントの岡田紗佳が「クズ男クイズ」企画に挑戦。恋愛観や実際の男女トラブルについて語った。「クズ男と付き合ったことは？」という質問に