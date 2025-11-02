俳優高士幸也（たかし・ゆきや＝32）が2日、X（旧ツイッター）を更新。結婚したことを発表した。相手の女性について詳細は記していないが、妊娠しているという。高士は「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し「晩秋の候、日増しに深まる秋を感じるこの頃、皆さまにおかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。私事でございますが、この度、結婚いたしましたこと、そして新しい命を授かりましたことをご報告させて