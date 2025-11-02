ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席に中安打を放った。 ■チェンジアップを捉える 前日は3打数1安打1四球で好機を演出しチームの勝利に貢献。第7戦にもつれ込んだ。二刀流として先発した運命の試合で、大谷がドジャースを牽引した。初回の先頭打者で迎えた第1打席、大谷は相手先発マッ