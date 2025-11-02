ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に「1番投手兼DH」で先発。2年連続世界一をかけた運命の第7戦で大役を担っている。 ■元CY賞右腕との投げ合い 前日に終盤で二塁打を放つなど、3－1での勝利に一役買った大谷。運命の第7戦に、デーブ・ロバーツ監督は大谷を二刀流として送り出す決断を下した。米スポーツ専門局『FOX