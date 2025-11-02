自転車の酒気帯び運転に罰則を新設した改正道路交通法が施行され、１日で１年となった。兵庫県警によると、県内の摘発件数は昨年１１月から今年９月末までで１８３件に上り、約４割は事故を起こして発覚していた。死亡事故も起きており、県警は、ルールや危険性の周知を強化している。（浜端成貴）尼崎市の路上で３月の夕方、派遣社員の４０歳代の男が自転車で向きを変えて発進する際にバランスを崩して転倒。その場を通りかか