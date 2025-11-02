「全日本大学駅伝」（２日、熱田神宮〜伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）大学三大駅伝の第２戦で箱根駅伝王者の青学大は序盤苦しい走りとなった。２区終了時点で首位の中大と５２秒差の１０位と出遅れた。当日変更で投入された１区の椙山一颯（１年）は終盤まで先頭争いを繰り広げたが、最後のスパート合戦についていけず、８秒差の１１位で２区へ。２区の荒巻朋熙（４年）は追い上げる流れを作れず、ジワジワと先頭集団から