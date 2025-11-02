◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」で先発登板し、初回はやや苦しみながらも１８球で無失点に抑えた。プレーボール直後、マウンドに立つ前の初回先頭の第１打席では中前打を放った大谷。