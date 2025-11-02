日本馬のＢＣクラシック制覇という歴史的快挙にもかかわらず、?（旧ツイッター）では別のレース名がトレンド上位に急浮上した。現地時間の１日に行われた米国競馬の祭典、ブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（米デルマー競馬場・ダート２０００メートル）に出走した日本のフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が勝利。Ｘのトレンドでは、「エバヤン」「歴史的快挙」「矢作先生」などに並んで、「