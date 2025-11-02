【桧山珠美 あれもこれも言わせて】NHK大河ドラマ「べらぼう」に芸人がこぞって出演するワケ 有吉弘行、鉄拳に続き野性爆弾くっきー！、ひょうろくもNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」もいよいよ佳境に入った。江戸のメディア王・蔦屋重三郎の物語を毎週、興味深く見ているが、世間的にはそうでもないのか、話題になるのはお笑い芸人出演のことばかり。先週も太田光（爆笑問題）が江戸で評判の人相見・大当開運役で