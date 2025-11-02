韓国と中国は1日に慶州（キョンジュ）で開かれた首脳会談を契機に、経済、文化、犯罪対応などの分野で了解覚書（MOU）を締結し協力強化に合意した。両国はこの日午後、慶州国立博物館で両国首脳が臨席する中で'韓中了解覚書と契約交換式を開き7件の了解覚書と契約書を締結した。韓国大統領室は「（これは）両首脳間（の会談）で議論された民生分野の実質協力構想を具体化するためのもの」と説明した。まずこの日、両国中央銀行間で