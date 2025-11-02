1日、ロシア北部セベロドビンスクで行われた原子力潜水艦「ハバロフスク」の進水式（画像の一部が加工されています、ロシア国防省提供・タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア北部アルハンゲリスク州セベロドビンスクで1日、原子力潜水艦「ハバロフスク」の進水式がベロウソフ国防相の立ち会いの下で行われた。ロシア国防省が発表した。タス通信によると、同艦はプーチン大統領が10月下旬に稼働実験を成功させたと発表した新型原子