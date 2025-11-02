気象庁＝東京都港区上空の強い寒気と低気圧の影響で大気の状態が非常に不安定になり、東北と北陸では3日にかけて雷を伴い激しい雨が降る恐れがあるとして、気象庁は2日、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒するよう求めた。気象庁によると、北―西日本では3日にかけ、上空に強い寒気が流れ込む。北海道付近の低気圧は千島近海へ、日本海の低気圧は東北へ進む。北―西日本で、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょう、短