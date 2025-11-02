きのう夕方、茨城県水戸市のホームセンターで、男が充電池などを盗んだうえ、警備員を車ではねて逃走しました。警察によりますと、きのう午後4時50分ごろ、水戸市渡里町のホームセンターで男が単4充電池1パックを盗み、追いかけてきた警備員の女性を車ではねて逃げました。女性は、右の太ももを骨折するなどの重傷です。逃げた男は、▼年齢30歳から40歳くらい、▼黒いダウンベストに長ズボン姿だったということです。男は白い乗用