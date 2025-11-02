◇MLBワールドシリーズ第7戦ブルージェイズ−ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースの大谷翔平選手が初回の第1打席でいきなり安打を放ちました。勝った方がワールドチャンピオンとなる最終第7戦。大谷選手は1番投手兼指名打者で先発出場します。初回、通算221勝右腕のマックス・シャーザー投手から4球目のチェンジアップをとらえ、右中間への安打を記録。シャーザー投手から第3戦でも本塁打を含む2安打を放っ