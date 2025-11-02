ソラシドエアは、東京/羽田〜宮崎線で2026年1月に臨時便を運航する。運航便数は1便。エコノミークラス174席を配置した、ボーイング737-800型機で運航する。航空券の販売は10月30日から開始している。バーゲンシリーズや特売りシリーズの設定もある。■ダイヤSNJ28宮崎（10：40）〜東京/羽田（12：10）／1月1日