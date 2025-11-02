きのう（1日）南陽市の職員が熊に襲われ大けがをしたことなどを受けて、市が3か所に箱ワナに設置しましたが、けさ確認したところ、クマは捕獲されていませんでした。 【写真を見る】きのう職員が熊に襲われた南陽市 箱ワナにクマはかからず※午前8時現在（山形） 南陽市では、先月29日、赤湯小学校の玄関にクマが突進しガラスが割られる被害が出たほか、31日にはグラウンドにクマのような足跡がみつかり市や警察などが警戒を強め