高知県は、10日の午後1時15分〜午後2時まで、阪神の優勝記念パレードを実施する。高知大丸東館（帯屋町1丁目）付近〜からひろめ市場（同2丁目）前まで、二階建てのオープンバスに乗って移動。安芸秋季キャンプは休日のため、藤川球児監督と選手10人程度が参加する。問い合わせは、同県阪神タイガース優勝記念パレード実行委員会、088（821）4714まで。