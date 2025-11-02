2026年のNHK大河ドラマは豊臣秀吉・秀長兄弟の立身出世を描く。しかし、秀吉の名前が史料に現れるのは29歳のときで、それまでの人生には謎が多いという。黒田基樹監修『秀長と秀吉 天下を取った豊臣兄弟と野望に生きた戦国武将たち』（宝島社新書）より、一部を紹介する――。重要文化財《豊臣秀吉像》（部分）。慶長3年（1598）賛京都・高台寺蔵（写真＝狩野光信／大阪市立美術館／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■父を失い、