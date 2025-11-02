ビルバオ戦の後半、ゴール前に攻め込むレアル・ソシエダードの久保（左）＝サンセバスチャン（共同）【サンセバスチャン（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで1日、レアル・ソシエダードの久保建英はホームのビルバオ戦で3試合ぶりにベンチ入りし、2―1の後半18分から出場した。チームは3―2で競り勝った。