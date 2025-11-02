大阪メトロは10月31日、公式Xを更新し、大阪・関西万博の東ゲートに通じていた夢洲駅の「ミャクミャク階段」を11月6日に終了すると発表した。【写真】夢洲駅のミャクミャク階段 終了へ…大阪メトロの発表夢洲駅の階段には、ミャクミャクの絵柄や「さぁ、未来社会へ」の文字などが描かれ、万博来場者にはなじみの場所だった。大阪メトロは「さよならミャクミャク」とし、「多くのお客さまをお迎えした万博東ゲートへ繋がる夢