11月1日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。11月2日（日）に東京競馬場で行われる天皇賞・秋（G1・芝2000m）の予想を公開した。公開された予想動画では3歳馬の「マスカレードボール」を指名。「ここへ出走してきたら単勝1倍台でもどんな枠でも本命にしようと思っていました」とコメント。続けて「レース内容を見て世