◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）エースが集まる２区（１１・１キロ）は大混戦になった。首位と同タイムで受けた早大の鈴木琉胤（るい、１年）、１秒差の２、３位で受けた国学院大の尾熊迅斗（２年）、駒大の谷中晴（２年）、５秒差からすぐに追いついた中大の吉居駿恭（４年）ら７チームが先頭集団で３キロ通過