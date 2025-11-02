突然ですが、お酒は好きですか？ 「毎晩飲んでいます！」という方もいれば「嗜む程度に……」など人それぞれですよね。もしかしたら、体を気遣って控えていることもあると思います！ ちなみに筆者は、梅酒のお湯割りが好きです（笑）。「お酒は百薬の長」なんて言葉もありますが、最近ではその健康効果に疑問符が投げかけられることも増えてきました。そこで今回は、お酒（アルコール）を飲んだ時の腸内環境や体への影響について、