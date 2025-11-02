子どもたちは、まだ善悪の判断を身に着けている途中ですよね。大人にとっては当たり前のことも、子どもたちは十分に判断ができないこともあるでしょう。特にお金のことに関しては子どもはまだしっかり理解ができない子もたくさんいるでしょう。今回はそんな知らなかったが故にちょっとしたトラブルに発展しまった星河ばよ(@bayo_fantasy)さんの作品をご紹介します。『2000円持ってきてね』をご紹介します。どうぞご覧ください。