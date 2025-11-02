はじめての生理を迎える時期は、体も心も変化の連続。そんな繊細なジュニア世代に向けて、ÉCRU（エクル）から新しい吸水ショーツ『NUANCE WAVE JUNIOR PERIOD SHORTS』が登場しました。安心の吸水設計と優しい肌ざわり、そしておしゃれ心を忘れないデザインで「どんな日も自分らしく」を叶えます。2025年10月20日（月）よりÉCRU公式オンラインストアにて予約販売スタートです。 ÉCRUの想いが形に。安