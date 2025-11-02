軍の特殊作戦部隊の指揮所を訪れた北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（中央）＝1日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは2日、金正恩朝鮮労働党総書記が1日に軍の特殊作戦部隊の指揮所を視察したと報じた。指揮所の場所は不明。金氏は作戦研究室を訪れたほか、指揮官らと記念撮影し、戦闘員による訓練を確認した。部隊の臨戦態勢が整えられていることに満足したという。金氏は、軍の組織機構に問題があるとして党