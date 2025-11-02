テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が10月29日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。音声生成AIについて危機感を示した。佐久間宣行氏○「日本ではまだ止められてない」「ビックリした」「テレビ界というか、俺の周りでも本当に震撼してる」と語った佐久間氏は、「芸能人の声が生成AIだって気づかない事態があって……」と吐露。ドラマのあらすじを紹介して