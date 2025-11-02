今日2日は、北海道は雨が降り、標高の高い所では雪が降るでしょう。東北と北陸は大気の状態が不安定です。近畿から九州でも日本海側を中心に、にわか雨や雷雨があるでしょう。東北や北陸など急な雨や突風に注意今日2日の北海道は、昨日のような大荒れの天気ではありませんが、雨が降ったりやんだりの天気でしょう。山や峠では雪が降りそうです。峠越えをされる際は、車の運転に十分ご注意ください。北陸と東北は大気の状態が不安定