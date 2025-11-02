ムーキー・ベッツ PHOTO:Getty Images ＜2025年10月31日（金）（日本時間11月1日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞ 崖っぷちに立たされたロサンゼルス・ドジャースが、底力を見せた。ワールドシリーズ第6戦は、3回に集中打で3点を奪い、ブルージェイズを3-1で撃破。シリーズ成